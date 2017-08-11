Скончался самый старый мужчина в мире

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Самый старый мужчина в мире израильтянин Исраэль Криштал скончался в возрасте 114 лет. Он родился 15 сентября 1903 года в Российской империи.

Исраэль Криштал, являвшийся самым старым мужчиной в мире, умер в возрасте 113 лет. До 114 лет он не дожил совсем немного.

Израильтянин родился 15 сентября 1903 года в Российской империи. Отец погиб во время Первой мировой войны, а матери не стало, когда мальчику было семь лет. В возрасте 17 лет он перебрался в Польшу. Там его застала Вторая мировая война, передает сайт "9 канала".

В итоге Криштал оказался в гетто. В 1944 году нацисты отправили его, а также жену и детей в Освенцим. Из всей семьи выжил только он.

В 1950 году Криштал репатриировался в Израиль. В последние годы он жил в Хайфе.

Его внесли в Книгу рекородов Гиннесса как самого старого мужчину на планете. Это произошло после кончины японца Ясутаро Коидэ, которому на момент смерти было 112 лет.