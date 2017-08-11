Киев направил ноту из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

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Киев направил ноту протеста Москве из-за ограничения судоходства в Керченском проливе. Россию обвиняют в "пренебрежении нормами международного права". Также украинская сторона выражает обеспокоенность из-за того, что строительство Крымского моста может нанести ущерб окружающей среде и навигации через пролив.

Украинский МИД направил России ноту протеста в связи с ограничениями судоходства в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Таким образом, Киев протестует против запрета судоходства в проливе в августе и сентябре. Он обвиняет Россию в "пренебрежении нормами международного права" и выражает обеспокоенность из-за того, что строительство Крымского моста, из-за которого ограничено движение, может нанести ущерб окружающей среде и навигации через Керченский пролив.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что отказывается верить в то, что Россия сможет построить мост в Крым через Керченский пролив собственными силами, а другие страны не станут помогать ей из-за угрозы санкций.

Крымский мост станет самым длинным в России. Его протяженность составит 19 километров. Автомобильная часть будет запущена в 2018 году, а железнодорожная - в 2019.