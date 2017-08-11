Россияне не пострадали в аварии поездов в Египте

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Крупная авария с человеческими жертвами произошла в Египте. На севере страны столкнулись два пассажирских поезда. Следовавший из Каира в Александрию состав на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. В результате столкновения, по данным СМИ, 44 человека погибли, более 130 ранены. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

Столкновение поездов произошло в районе станции Абис - к востоку от одного из крупнейших египетских городов Александрии, передает "ТВ Центр". Всё произошло очень быстро. Удар был такой силы, что тепловоз и несколько вагонов слетели с путей и опрокинулись. Оба состава были заполнены людьми.

Вскоре стало понятно, что погибли десятки человек, количество пострадавших - более сотни. Район аварии был тут же оцеплен полицией. На место направлены спасатели и врачи. В общей сложности сюда прибыло около 80 карет скорой помощи. Раненых начали оперативно доставлять в ближайшие клиники. Но многие пострадавшие не могли самостоятельно выбраться из искореженных вагонов. Смятое железо начали разбирать с помощью специальной техники. Спасателям помогали и местные жители, которые стали очевидцами трагедии.

"С нашего балкона мы увидели поезд, который просто стоял какое-то время. А ещё через некоторое время мы услышали сильный грохот. Мы увидели, как другой поезд мчался на скорости, и врезался в стоявший состав сзади. У многих людей из первого поезда были разбиты головы, у кого-то - лёгкие раны. Я попыталась помочь им, принесла лёд, прикладывала его к ранам. Потом мне сказали - помочь людям у другого поезда", - рассказал один из очевидцев происшествия.

По версии следствия, одной из причин катастрофы стала незапланированная остановка поезда, который следовал по маршруту Порт-Саид - Александрия. По одной версии, поезд встал из-за поломки. По другой, остановку он совершил по неверному сигналу семафорщика. Однако машинист поезда, который шёл следом, то ли не получил уведомления, что этот путь занят, то ли не увидел сигнала. Губернатор Александрии заявил, что ответственность за трагедию несёт этот машинист. Есть данные, что он превысил допустимую на этом участке скорость.

Более детальные выводы сделает специальная техническая комиссия. К расследованию подключилась Генеральная прокуратура. Обстоятельства, которые привели к одной из самых крупных трагедий на железных дорогах Египта, будут обстоятельно изучены. Данных о том, что в этой аварии могли пострадать российские граждане, у нашего посольства в Каире нет.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".