Лавров заявил о высоком риске военного столкновения США и КНДР

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О конфликте Вашингтона и Пхеньяна в пятницу говорил Сергей Лавров на встрече с участниками молодежного образовательного форума "Территория смыслов". Глава российского МИД сообщил: Москва рассчитывает, что в ситуации вокруг КНДР возобладает здравый смысл. Сейчас, по мнению Лаврова, высоки риски перерастания кризиса между США и Северной Кореей в войну.

На "Территории смыслов" Сергея Лаврова встречают десятки поднятых вверх смартфонов. Все эти снимки, фрагменты видео мгновенно разлетаются по социальным сетям. Впрочем, как оказалось, студенты в зале не только быстро делятся информацией, но и в курсе самой актуальной повестки дня. Риторика Вашингтона и Пхеньяна продолжает тревожить взаимной воинственностью. Россия предлагает двойное замораживание, когда обе стороны идут на уступки. КНДР отказывается от ядерных экспериментов, США от военных учений. Но пока этого не происходит, передает "ТВ Центр".

"Понимаете, я говорил об этом с Тиллерсоном, с Керри, у них был абсолютно одинаковый ответ на этот вопрос. Вопрос заключался в том, почему нельзя вот это двойное замораживание согласовать. Ответ у них такой. Ядерные испытания и ракетные пуски в Северной Корее запрещены решением Совбеза ООН, которые обязательны к исполнению. А военные учения никто никогда никому не запрещал. Поэтому мы делаем то, что легально, а они то, что нелегально. Ну, на это у меня тоже есть свое мнение. Я считаю, что когда доходит почти до драки, то первым, наверное, должен сделать шаг от опасной черты тот, кто сильнее и умнее. Будем надеяться", - заявил Лавров.

В Москве выступают против ядерной Северной Кореи, но Пхеньян можно понять - ведь стране угрожают судьбой Ливии или Ирака. Лавров подчеркивает: делается все, чтобы не допустить эскалации конфликта, кроме того, Россия всегда отстаивает и свои интересы в регионе. Вашингтон это не устраивает. Именно желание сделать нашу страну "слабой", по мнению главы российского МИД, движет западными элитами в санкционной войне. Впрочем, за ней скрывается и прагматический подход американского бизнеса, который "беспардонно" захватывает европейский энергетический рынок.

"Последний пакет антироссийских санкций однозначно вызвал в Европе противодействие, поскольку в лоб записано, что нужно покупать газ у США, несмотря на то, что он гораздо дороже. Европу держать в атлантической связке и заодно думать об интересах своих энергетических компаний. Это беспардонно делается, через использование методов абсолютно недобросовестной конкуренции", - отметил глава МИД России.

Мир становится полицентричным, замечает Лавров. Но это не значит, что противники этих процессов опускают руки. Участников форума интересовало, есть ли риски новых цветных революций в странах постсоветского пространства или возможность вмешательства в российские выборы со стороны США. Глава МИД ничего не исключил, но выразил надежду, что этого не произойдет. Хотя Вашингтон никогда не отказывался от испытанной тактики давления на другие государства.

"У американцев такая философия: даже если правительство они рассматривают легитимным и не имеют к нему особых претензий, нужно держать все время его в напряжении, показывая, что они работают и с оппозицией. Это в миниатюре теория управляемого хаоса — чем больше будет бурлить, тем удобнее им на этот бульон смотреть и приправлять его тем, что они считают нужным", - рассказал Лавров.

Разговор с молодежью затянулся на полтора часа, звучали и личные вопросы. Например, Лавров рассказал, как ходил в баню с Евгением Примаковым, когда тот руководил российским МИД. Беседа нередко переходила в неформальный тон.

Говоря уже серьезно, Лавров подытожил: Россия готова сотрудничать с любой страной на условиях равноправия. И такой диалог удается выстраивать, в том числе и с Вашингтоном. Яркий пример – Сирия, где контакты отвечают взаимным интересам.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".