Глава Александрии назвал причину столкновения поездов в Египте

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Причиной столкновения двух поездов в Египте была ошибка машиниста, который не увидел запрещающий сигнал семафора на пути. В итоге произошло столкновение. По другим данным, ошибся рабочий станции, который подал неверный сигнал первому составу.

Железнодорожная катастрофа в Египте, которая, по последним данным, унесла жизни 36 человек, произошла из-за того, что машинист одного из поездов не увидел запрещающий сигнал семафора на пути, где стоял другой состав. По словам губернатора Александрии Мухаммеда Султана, ответственность несет именно машинист следовавшего сзади поезда. Об этом сообщает ТАСС.

По другим данным, в трагедии виноват рабочий станции, который подал неверный сигнал первому составу, из-за чего тот остановился. После этого в него въехал другой поезд.

Ранее 11 августа в Египте в рядом со станцией Абис на востоке от Александрии столкнулись два пассажирских поезда. Один из них следовал из Каира, другой - из Порт-Саида.

Как отметил премьер-министр Египта Шериф Исмаил, больницы Александрии находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы принять пострадавших. По последним данным, 36 человек погибли, 135 пострадали.

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