Правительство предложило кандидатуру Новака в совет директоров "Роснефти"

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Правительство России предложило включить главу Минэнерго Александра Новака и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в состав совета директоров "Роснефти". Также кандидатами стали помощник президента России Андрей Белоусов и глава нефтяной компании Игорь Сечин.

Правительство предложило включить министра энергетики Александра Новака в состав совета директоров "Роснефти". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Всего правительство выдвинуло трех кандидатов в совет директоров компании. Помимо Новака в этот список вошли помощник президента России Андрей Белоусов и глава нефтяной компании Игорь Сечин.

Кабмин также предложил четырех кандидатов в качестве независимых директоров. Правительством были выдвинуты экс-канцлер Германии Герхард Шредер, бывший казначей компании ExxonMobil Дональд Хамфриз, управляющий директор Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.