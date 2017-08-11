Путин наградил полицейского за отражение нападения на пост ДПС в Подмосковье

Теги: Подмосковье нападение награды

Президент России Владимир Путин наградил сотрудника полиции Валерия Панкова орденом Мужества за отражение нападения на пост ДПС в августе 2016 года. Во время отражения атаки ему удалось застрелить одного из нападавших.

Сотрудник полиции Валерий Панков награжден орденом Мужества за отражение нападения на пост ДПС в августе 2016 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

"Указом президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, заслуги в поддержании законности и правопорядка орденом Мужества награжден лейтенант полиции Панков Валерий Игоревич, инспектор дорожно-патрульной службы 4-й роты 2-го полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области", - отметил собеседник агентства.

Нападение на пост ДПС на Щелковском шоссе произошло 17 августа. В результате атаки с участием двух вооруженных топорами мужчин ранения получили двое полицейских. Один из пострадавших позднее скончался в больнице.

По ходу нападения один из его участников выхватил у раненого полицейского его пистолет и начал стрелять, попав в одного из госавтоинспекторов. После этого он побежал в сторону леса. За ним погнался Валерий Панков, который открыл по злоумышленнику огонь из своего пистолета. Один из выстрелов оказался смертельным.

В результате всех нападавших удалось ликвидировать. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".