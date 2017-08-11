Мошенник выманил у пенсионерки 4,5 млн рублей обещанием заработать на бирже

Теги: полиция деньги Происшествие москва биржа

Полиция разыскивает мошенника, который забрал у 63-летней женщины 4,5 миллиона рублей, обещая заработать на бирже. Инцидент произошел возле обменного пункта на Сущевском валу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Полиция разыскивает мужчину, забравшего у 63-летней жительницы столицы 4,5 миллиона рублей, пообещав заработать на бирже. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Пенсионерка сообщила, что возле обменного пункта на улице Сущевский Вал неизвестный, предлагая получить прибыль от вложения средств в международный биржевой рынок, получил от нее 4,5 миллиона рублей, - рассказал он.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция устанавливает личность подозреваемого.