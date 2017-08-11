ЕС соберется 14 августа для обсуждения новых санкций против КНДР

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Европейский союз созовет встречу для обсуждения новых санкций в отношении Северной Кореи. Как сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, экстренное заседание Комитета ЕС по оборонной политике состоится 14 августа.

Евросоюз проведет экстренное заседание Комитета по оборонной политике для обсуждения новых санкций против КНДР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу европейской дипломатии Федерику Могерини.

"После переговоров в Маниле на полях регионального форума АСЕАН с главами МИД Южной Кореи, США, России, Китая и государств АСЕАН принято решение созвать 14 августа экстренную встречу Комитета по оборонной политике для обсуждения дальнейших шагов в отношении КНДР", - сказала она.

Власти Северной Кореи заявили, что рассматривают возможность ракетного удара по американской базе Гуам. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил ответить "огнем и яростью, которую мир не видел раньше", а глава Пентагона Джеймс Мэттис подчеркнул, что такой путь приведет КНДР к "гибели режима" и "уничтожению народа".