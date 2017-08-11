В Белом доме объяснили "благодарность" Трампа в адрес России

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В Белом доме объяснили сарказмом заявление Дональда Трампа, в котором он поблагодарил Россию за сокращение американского дипкорпуса.

Президент США Дональд Трамп с сарказмом благодарил Москву за сокращение американского дипломатического корпуса в России. Об этом сообщила в Twitter журналист CBS Маргарет Бреннан со ссылкой на информацию Белого дома.

Накануне Трамп прокомментировал ситуацию с высылкой американских дипломатов из России. "Нет, я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить расходы на зарплаты персонала. Как по мне, так я очень благодарен, что он отпустил столько людей - теперь мы будем выплачивать меньше. Реальных оснований для возвращения этих сотрудников в Россию нет", - заявил он.

Сокращение 755 работников дипмиссий США стало ответным шагом на высылку российских дипломатов в декабре прошлого года еще по решению администрации Обамы. Как сообщают СМИ, теперь Вашингтон может потребовать от Москвы закрыть одно из российских генконсульств на территории США.

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