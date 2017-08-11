Чемпион Украины по MMA погиб в результате стрельбы в Полтаве

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Чемпион Украины по смешанным единоборствам Святослав Пелипенко погиб в результате стрельбы на пляже в Полтаве. По данным полиции, между отдыхающими возник конфликт, переросший в драку, после чего один из местных жителей открыл огонь из гладкоствольного ружья. По данному факту возбуждены два уголовных дела.

Чемпион Украины по смешанным единоборствам погиб в результате стрельбы на пляже в Полтаве. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, на пляже произошел конфликт между отдыхающими, который перерос в драку. Один из местных жителей открыл огонь из гладкоствольного ружья. Погиб один человек, еще четверо пострадали.

"Во время схватки двух компаний 21-летний житель Полтавы, защищая себя и своего отца от группы нападающих, которые наносили удары и стреляли из предмета, похожего на пистолет, совершил несколько выстрелов из гладкоствольного ружья в сторону одного из нападавших. 20-летний полтавчанин скончался на месте. Еще один 24-летней мужчина и семилетний мальчик ранены и доставлены в медицинское учреждение. Телесные повреждения также получили сын, который стрелял из ружья, и его 45-летний отец", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. Задержан один человек. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других участников конфликта.