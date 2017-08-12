В России отмечают 105-летие ВКС

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В субботу Военно-космические силы России отмечают 105-летие со дня основания. Грандиозный авиационный праздник пройдет над подмосковным парком "Патриот".

В субботу – день Воздушно космических сил. В небо поднимутся более 150 крылатых машин - от уникальных восстановленных самолетов Первой и Второй мировых войн до истребителей пятого поколения Су-57, передает "ТВ Центр".

Также в воздушном параде примут участие все типы современных самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении ВКС. Свое мастерство покажут знаменитые группы высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и "Соколы России".