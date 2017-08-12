Госавтоинспекция в Алеппо возобновляет работу

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В сирийском Алеппо возобновили работу госавтоинспекции. Каждый день на дежурство отправляются несколько смен дорожной полиции. Условия не самые лёгкие - на улице плюс 45 градусов. Из-за отсутствия электричества на дорогах появились светофоры на солнечных батареях.

Город еще спит. Автоинспекторы уже спешат занять свои посты. Мотоциклы - основной вид транспорта сирийских полицейских. Проще маневрировать в узких кварталах Алеппо, передает "ТВ Центр".

Омар четверть века в строю. Регулировал движение, даже когда здесь шли боевые действия. По-другому не мог. Нужно было каждый день показывать жителям города, что полиция на местах и Алеппо не сдается.

Поток автомобилей плотный, поэтому даже при желании ограничение в 60 километров в час превысить вряд ли получится. Штрафуют, в основном, за мелкие нарушения. "У меня старые номера, нужно продлевать их. Вот теперь придется оплачивать штраф. 7 тысяч лир. Но я не злюсь. Сам виноват", - говорит автомобилист.

Семь тысяч лир - около 800 рублей. По местным меркам крупный штраф. Водители уверяют, что договориться на месте с автоинспектором не получится. У них хорошие зарплаты, рисковать работой никто не станет. Профессия престижная, и даже творческая. Специальных жестов регулировки в сирийских ПДД нет. Понимают друг друга интуитивно.

Еще одна проблема - дорожная пыль. Полицейские очень трепетно относятся к внешнему виду. Белоснежная рубашка - визитная карточка автоинспектора. Чтобы всегда оставаться в идеальной форме, каждый имеет с собой 2-3 запасные рубашки. Как только появляется небольшое пятнышко или теряется свежесть, они тут же идут переодеваться.

Властям Алеппо предстоит обновить дорожную разметку. Из-за перебоев с электричеством на перекрестках устанавливают светофоры с солнечными батареями. Сирийцы планируют всего за год привести транспортную инфраструктуру к довоенному состоянию.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр", Алеппо, Сирия.