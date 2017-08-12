СМИ: Трамп намерен начать расследование в отношении Китая

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Вашингтон собирается ввести торговые ограничения в отношении Пекина, а также инициировать расследование по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий. Об этом сообщает Politico. Отмечается, что власти США намерены использовать статью 301 торгового акта 1974 года.

Дональд Трамп планирует инициировать расследование в отношении Китая по обвинению в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

Официальное заявление на этот счет американский лидер сделает уже в понедельник, 14 августа. Предположительно, глава Трамп будет использовать статью 301 торгового акта 1974 года.

10 августа Пекин обвинил Вашингтон в грубом нарушении суверенитета и международного права в связи с проходом эсминца ВМФ США вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море. Власти Китая считают эти земли своими. Теперь они недовольны тем, что судно не запросило разрешения на проход.