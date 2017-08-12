Венесуэла назвала "безумием" слова Трампа о военном вмешательстве

Теги: Политика венесуэла трамп

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что слова президента США Дональда Трампа о возможной военной операции в республике — это "безумие".

Президент США Дональд Трамп после угроз в адрес Северной Кореи теперь не исключает военного решения и кризиса в Венесуэле, передает "ТВ Центр". Американский лидер заявил, что у Соединенных Штатов есть много вариантов для Каракаса: "военная операция - это точно то, к чему мы можем прибегнуть".

И хотя Пентагон уже назвал вторжение США беспочвенным, в субботу пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что Трамп согласен провести телефонные переговоры, о которых ранее просил президент Венесуэлы Николас Мадуро, только после восстановления в этой стране демократии.

В свою очередь, глава Венесуэлы хочет созвать экстренный саммит лидеров 33 государств Латинской Америки и Карибского бассейна для обсуждения ситуации. Ранее эти страны осудили экономические санкции, введенные Вашингтоном против Каракаса.

Заявление Трампа о варианте военной операции в отношении Венесуэлы - это настоящий акт безрассудства, отметил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес.