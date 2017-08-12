Трамп отказался разговаривать с Мадуро по телефону

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США не исключают варианта военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Об этом заявил Дональд Трамп на пресс-конференции, которую дал на территории гольф-клуба. Американский лидер также сообщил, что с президентом Венесуэлы Мадуро он не намерен разговаривать даже по телефону. И озвучил новые ответные угрозы в адрес КНДР.

Трамп поддерживает островитян шутками. В телефонном разговоре с губернатором Гуама президент предрек рост популярности курорта среди туристов после угроз КНДР, передает "ТВ Центр".

Правда, за внешним спокойствием скрывается реальный страх. Власти Гуама уже раздают листовки с рекомендациями на случай ядерного удара со стороны КНДР. Услышав сигнал тревоги, жителям рекомендуют найти железобетонное или подземное укрытие, смыть с себя радиоактивные материалы. Всех просят заранее запастись продуктами и медикаментами. Военные не прекращают полеты бомбардировщиков.

"Мы чувствуем себя в безопасности, постоянное присутствие бомбардировщиков защищает наших союзников и сдерживает наших врагов", - рассказал заместитель командующего авиабазы Андерсен Хрис Окчюззо.

Расположенные на Гуаме авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор могут быть уничтожены через 14 минут после пуска ракет с Корейского полуострова. Таких угроз перед США не было со времен "холодной войны". Риторика максимально жесткая.

"Если они сделают что-то в отношении Гуама или какого-либо другого места или территории США, они по-настоящему пожалеют об этом и пожалеют быстро. Я надеюсь, они полностью понимают серьезность того, что я сказал. Это те слова, которые очень просто понять", - отметил Трамп.

В тихоокеанском регионе уже начали изучать возможные сценарии развития ситуации. Токио развернул дополнительные ракеты-перехватчики и обещает задействовать больше кораблей с системой раннего предупреждения. В Южной Корее призывают соседей вернуться за стол переговоров. Австралия пообещала поддержку США в рамках Тихоокеанского пакта безопасности. Китай остается нейтральным. В ходе телефонного разговора с Трампом Си Цзиньпинь призвал США избегать эскалации. Ситуация накалена до предела и противостояние может спровоцировать случайный выстрел. Хотя, судя по словам госсекретаря США, Вашингтон не хочет реального конфликта.

"Президент дал ясно понять, что предпочитает дипломатическое решение. Президент поддерживает наши усилия, стремясь убедиться, что КНДР понимает, что именно стоит на кону", - отметил Рекс Тиллерсон.

Впрочем, Трамп в субботу решил показать мускулы не только КНДР. Президент отказался проводить телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, пока в стране не восстановят демократию. США поддерживают оппозицию, которая не признала выборы учредительного собрания в Венесуэле. В случае необходимости Вашингтон обещает провести военную операцию.

"Венесуэла не очень далеко, и люди там страдают и умирают, у нас много вариантов для Венесуэлы, в том числе, если необходимо, возможное военное решение", - заявил Трамп.

Такая милитаристская политика уже приносит свои плоды. Рейтинг Трампа резко вырос на 6%. Хотя еще на прошлой неделе он упал до рекордно низкой отметки, когда президента поддерживали всего 39% избирателей. Теперь на его стороне и американские оборонные предприятия, которые рассчитывают получить десятки новых заказов и финансирование Конгресса в связи с новыми мировыми угрозами.

Никита Васильев, "ТВ Центр".