Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло до 49
Теги: В мире египет поезд жертвы
Число жертв столкновения двух поездов в Египте возросло до 49 человек. Более 100 пострадали. Трагедия произошла накануне в окрестностях Александрии.
Число погибших в результате столкновения поездов в Египте увеличилось до 49 человек, сообщает "ТВ Центр". По предварительной версии, машинист пассажирского поезда не заметил запрещающий сигнал семафора и на полном ходу врезался в стоящий на путях состав. Вторым возможным виновником произошедшего называют служащего станции, который подал знак остановиться машинисту первого поезда.
Расследованием катастрофы занимается специальная комиссия. Прокуратурой возбуждено уголовное дело. На месте продолжаются работы по разбору искорёженных составов.
Читайте также:
Россияне не пострадали в аварии поездов в Египте
Глава Александрии назвал причину столкновения поездов в Египте