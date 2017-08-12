Пострадавшим от паводка в Приморье выделят 650 млн рублей

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В Приморье начали укладку новых железнодорожных путей после паводка. Пострадавшим от стихии выделят порядка 650 миллионов рублей.

Пострадавшим от паводка в Приморье выплатят более 650 миллионов рублей. Компенсации за утрату имущества выделят из Резервного фонда правительства, сообщает "ТВ Центр".

За сутки вода ушла ещё из 12 населённых пунктов края. Однако подтопленными остаются три муниципальных образования. Не прекращаются аварийно-восстановительные работы. В субботу военные приступили к укладке новых железнодорожных путей. А спасатели продолжают очищать подворья от мусора и поваленных деревьев. Многие автомобили приходится буквально выкапывать из ила и глины.