В Крыму установили скамейку с видом на стройку Крымского моста

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В Керчи на горе Митридат установили специальную скамейку для наблюдений за тем, как возводят Крымский мост.

В Керчи установили скамейку "Крымский мост". Место выбрано неслучайно, со смотровой площадки открывается самый лучший вид на Керченский пролив. И можно следить за ходом стройки, передает "ТВ Центр".

Тем более, что уже скоро будет проводиться самая сложная часть работ - огромные арки моста на специальных плавучих платформах доставят в район фарватера и установят на бетонные опоры. Увидеть этот процесс можно будет как раз с новой скамейки. Ее длина составляет 5 метров.