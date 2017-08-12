12:25, 12 августа 2017

В Крыму установили скамейку с видом на стройку Крымского моста

Теги:  строительство  мост  Крым

В Керчи на горе Митридат установили специальную скамейку для наблюдений за тем, как возводят Крымский мост.

В Керчи установили скамейку "Крымский мост". Место выбрано неслучайно, со смотровой площадки открывается самый лучший вид на Керченский пролив. И можно следить за ходом стройки, передает "ТВ Центр".

Тем более, что уже скоро будет проводиться самая сложная часть работ - огромные арки моста на специальных плавучих платформах доставят в район фарватера и установят на бетонные опоры. Увидеть этот процесс можно будет как раз с новой скамейки. Ее длина составляет 5 метров.

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