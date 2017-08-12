Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды

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Жителям столичного региона стоит подготовиться к дождю. Об этом предупреждают астрономы. С половины шестого вечера и в течение всей ночи можно будет наблюдать редчайшее природное явление: дождь падающих звёзд. Или по-научному - метеорный поток Персеиды.

Зрелище космического масштаба и поистине неземной красоты - "звездный дождь", которого так ждут астрономы и романтики по всей планете, прольется уже этим вечером. Над Москвой еще будет солнце, когда в небе начнут гореть метеоры. Активную фазу прогнозируют с 17 часов субботы и до раннего утра воскресенья. Чтобы наблюдать редкое явление, телескопы и даже бинокли не нужны, передает "ТВ Центр".

Метеорный поток проливается из созвездия Персея - в древнегреческой мифологии это один из главных героев. В астрофизике - скопление неярких звезд. Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пыли, выпущенный большой кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы размером всего с песчинку ярко сгорают в земной атмосфере. Так и возникает знаменитый "звездный дождь".

В последние годы из-за сближения кометных следов с Землей он был особенно интенсивным. Но как все пройдет в этот раз, предугадать сложно. Влияние планет на Персеиды непредсказуемо, а значит, предупреждают специалисты, метеорный поток может оказаться как очень красочным, так и ничем не примечательным по количеству и яркости частиц.

Считается, что метеорные дожди благоприятно влияют на энергетику человека. Возможно, потому, что многие во время звездопада стараются загадать желание, то есть свечение метеоров вызывает светлые мысли. Тут, конечно, важно успеть - ведь некоторые слишком яркие частицы сгорают всего за несколько секунд. Поэтому, чтобы лучше зафиксировать звездный поток, знатоки рекомендуют ставить фотоаппарат на длинную выдержку. И даже если желания не сбудутся, такие фото точно станут раритетом - ведь следующие всплески метеорной активности ожидаются больше, чем через 10 лет - в 2028 году.

Борис Иванин, "ТВ Центр".