Сирийская армия освободила город Ас-Сухне от боевиков ИГ

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Сирийская армия полностью выбила террористов из города Ас-Сухне, который находится на востоке провинции Хомс и занимает стратегически важное положение на возвышенности у трассы, которая связывает Пальмиру и Дейр-эз-Зор. В настоящий момент саперы проверяют населенный пункт на наличие бомб, которые могли оставить боевики ИГ.

Сирийская армия и союзные силы отбили у "Исламского государства" (организация запрещена на территории России) город Ас-Сухне в восточной части провинции Хомс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. По его словам, сейчас населенный пункт осматривают саперы, террористы могли оставить мины.

На этой неделе российские военные Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь на север провинции Хомс. Её получили жители районов, контролируемых боевиками так называемой вооруженной оппозиции. "КамАЗы" прибыли в населенный пункт Эр-Растан. В эту зону деэскалации подобный гумконвой был направлен впервые.

Между тем, российская военная полиция на КПП в Эр-Растане фиксирует рост числа жителей, которые стремятся посетить родных на подконтрольных боевикам территориях.

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