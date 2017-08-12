Путин назвал развитие спорта одним из важнейших приоритетов России

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Президент России Владимир Путин поздравил работников спортивной сферы с Днем физкультурника. Он назвал развитие спорта важнейшим приоритетом страны.

Владимир Путин в субботу поздравил работников сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Как говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения по праву считаются одними из важнейших приоритетов государственной политики.

"Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодежи, приобщают ее к ценностям здорового образа жизни, полезного и активного досуга", - отметил Путин.