В Госдуме и Совфеде ответили на обвинения Польши в адрес СССР

Теги: Общество совфед госдума ссср польша

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский высказал мнение, что СССР способствовал началу Второй мировой войны, так как "вместе с Германией напал на Польшу". В Госдуме и Совете Федерации жестко раскритиковали слова польского высокопоставленного чиновника.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова польского министра иностранных дел, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.

По словам Слуцкого, Витольд Ващиковский "в стремлении оправдать государственное кощунство и осквернение памяти борцов с фашизмом дошел до крайней степени политического цинизма и исторической безграмотности".

"Обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией - это очередная гнусная попытка переписать историю, которыми в изобилии грешат сегодняшние польские политики", - подчеркнул парламентарий.

Со своей стороны вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала слова главы МИД Польши соответствующими позиции Геббельса. "Глава МИД Польши докатился в своем лживом цинизме до позиции идеолога фашистского рейха Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят", - приводит ее слова РИА Новости.

Раскритиковали высказывание польского министра и в Совфеде. По словам российского сенатора Франца Клинцевича, заявление Ващиковского имеет к истории лишь опосредованное отношение. По его мнению, с польской стороны идет раскрутка националистической, русофобской политики. "Польша, возомнив себя наконечником копья, направленного против России, форпостом НАТО в Европе, в буквальном смысле отвязалась", - сказал он.

Ранее Ващиковский заявил: "Необходимо помнить, что Советский Союз значительно поспособствовал развязыванию Второй мировой войны и вторгся в Польшу наряду с Германией. Таким образом, он также ответственен за начало Второй мировой".