Спасатели вытащили из Борисовского пруда пьяного мужчину

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В Борисовском пруде чуть не утонул мужчина, который находился в нетрезвом состоянии. Его вовремя заметили спасатели и вытащили из воды.

Столичные спасатели в субботу спасли 43-летнего мужчину, который тонул в Борисовском пруде. Происшествие произошло в 50 метрах от берега.

"Спасатели подняли мужчину на борт катера, оказали первую помощь и вызвали наряд полиции", - сообщили АГН "Москва" в пресс-службе департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Отмечается, что спасенный мужчина был пьян и купался в запрещенном месте.

30 июля спасатели Московской поисково-спасательной службы вытащили из Белого озера пьяного мужчину. Отмечается, что перед тем как залезть в воду, он вел себя неадекватно - "мяукал и лаял".