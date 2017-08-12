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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех желающих посетить фестиваль ландшафтного искусства на ВДНХ.

Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль ландшафтного искусства на ВДНХ. Об этом мэр столицы написал на своей официальной странице в Twitter.