В Петербурге скончался актер Виктор Смирнов

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В Санкт-Петербурге скончался народный артист России Виктор Смирнов, ему было 72 года. Он, в частности, играл в "Улицах разбитых фонарей", "Ликвидации".

Актер театра и кино Виктор Смирнов умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Среди его работ - "Мастер и Маргарита", "Улица разбитых фонарей", "Ликвидация".

Пресс-служба Александринского театра, в котором работал артист, подтверила информацию о его смерти. "В последние годы Виктор Федорович боролся с серьезной болезнью, но его творческая жизнь до последнего дня была полнокровна", - говорится в сообщении.