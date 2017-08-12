Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию

Теги: Общество сирия авиация вкс

Российские Воздушно-космические силы сломают хребет международному бандитизму и наведут порядок в Сирии, заявил главком ВКС Виктор Бондарев в ходе торжеств в честь Дня ВКС России. Он отметил, что систему подготовки российских летчиков изменили с учетом опыта в арабской стране.

Главком ВКС России Виктор Бондарев пообещал вернуть порядок в Сирию благодаря самоотверженному труду российских военных летчиков. "И сейчас наши пилоты в небе Сирии наводят конституционный порядок, выполняя интернациональный долг. Благодаря Воздушно-космическим силам России там будет наведен порядок. Хребет международному бандитизму будет сломан", - приводит его слова ТАСС.

По словам Бондарева, боевая подготовка летчиков ВКС России была изменена с учетом опыта, который был получен в Сирии. "Мы по итогам работы в Сирии внесли определенные изменения в планы боевой подготовки, внесли изменения в планы подготовки курсантов. Естественно, боевая подготовка в наших центрах также претерпела изменения — мы отрабатываем новые приемы и способы нанесения ударов по наземным целям, исходя из сирийских событий", - сказал он.

Главком ВКС отметил, что авиация традиционно пользуется большим уважением и доверием в нашей стране.

В субботу Воздушно-космические силы России отмечают 105-летие со дня основания.