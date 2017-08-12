В Дне физкультурника в "Лужниках" приняли участие более 5 тысяч человек

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Более пяти тысяч человек стали участниками физкультурно-спортивного праздника в олимпийском комплексе "Лужники", посвященного Дню физкультурника.

В Дне физкультурника в "Лужниках" приняли участие более пяти тысяч человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Гостям праздника предложили выполнить нормы комплекса ГТО. Кроме того, в "Лужниках" состоялись соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, дартсу, шахматам, теннису, гиревому спорту, перетягиванию каната и настольному теннису.

На территории спорткомплекса также прошли финальные соревнования Спартакиады трудящихся Москвы, в которых участвовали коллективы спортивных клубов, предприятий и учреждений столицы.