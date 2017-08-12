В России впервые появятся военные летчицы

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В Краснодаре впервые в новейшей истории России начнут готовить военных летчиц. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр, посетивший 12 августа торжества в честь Дня ВКС в парке "Патриот", выразил надежду, что через пять лет выпускницы Краснодарского авиационного училища "украсят подобный праздник своим мастерством".

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу рассказал, что Краснодарское авиационное училище начнет обучать девушек. Отмечается, что первая группа приступит к занятиям с октября. Девушек в училище будет немного - 15 человек.

"Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение - в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище", - приводит слова министра ТАСС.