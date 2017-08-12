В кинотеатрах сети "Москино" бесплатно покажут фильмы
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посмотреть бесплатно фильмы в кинотеатрах сети "Москино".
Сергей Собянин пригласил всех желающих посмотреть бесплатно фильмы в кинотеатрах сети "Москино". Об этом мэр столицы написал на своей официальной странице в Twitter.
В кинотеатрах #Москино продолжаются бесплатные сеансы. Можно посмотреть любимые с детства "Кортик" и "Королевство кривых зеркал" https://t.co/zZoavSZ1yM— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 августа 2017 г.