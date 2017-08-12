18:55, 12 августа 2017

В кинотеатрах сети "Москино" бесплатно покажут фильмы

Теги:  Москва  собянин  фильм

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посмотреть бесплатно фильмы в кинотеатрах сети "Москино".

Сергей Собянин пригласил всех желающих посмотреть бесплатно фильмы в кинотеатрах сети "Москино". Об этом мэр столицы написал на своей официальной странице в Twitter.

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