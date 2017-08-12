Актера Виктора Смирнова похоронят 14 августа на Серафимовском кладбище

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Народный артист России Виктор Смирнов будет похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге в понедельник. Актер скончался в ночь на 12 августа на 73-м году жизни.

Актер Виктор Смирнов будет похоронен 14 августа на Серафимовском кладбище в Петербурге. "Прощание в Александринском театре начнется в 11 мск. Отпевание в Храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в 13 мск, церемония захоронения в 14 мск", - приводит ТАСС сообщение Александринского театра, в котором работал артист.

Ранее в театре рассказали, что в последние годы Виктор Смирнов боролся с серьезной болезнью, но его творческая жизнь до последнего дня была полнокровна.

Среди его работ - "Мастер и Маргарита", "Улица разбитых фонарей", "Ликвидация".