10:24, 13 августа 2017

Посольство России в США предостерегло россиян от поездок в Шарлотсвилль

Теги:  Общество  сша  протест  националист

Российское посольство в США рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Шарлотсвилль. Как сообщили в диппредставительстве, гражданам России не стоит посещать город до полной нормализации ситуации и снятия режима ЧП. В результате беспорядков и наезда автомобиля на пешеходов в Шарлотсвилле погиб один человек, более 30 пострадали.

Посольство России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в американский город Шарлотсвилль. Об этом говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

Беспорядки в Шарлотсвилле начались в субботу рано утром. Конфликт произошел между националистами и их противниками после решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедератиывных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Губернатор штата Вирджиния Терри Маколифф объявил чрезвычайное положение в Шарлотсвилле. Городской совет дал шефу полиции полномочия объявлять комендантский час.

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