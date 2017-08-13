Посольство России в США предостерегло россиян от поездок в Шарлотсвилль

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Российское посольство в США рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Шарлотсвилль. Как сообщили в диппредставительстве, гражданам России не стоит посещать город до полной нормализации ситуации и снятия режима ЧП. В результате беспорядков и наезда автомобиля на пешеходов в Шарлотсвилле погиб один человек, более 30 пострадали.

Посольство России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в американский город Шарлотсвилль. Об этом говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

В связи с ЧП в Шарлотсвилле, штат Виргиния, рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от поездок в этот город @MID_travel pic.twitter.com/SNgRqATLo9 — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 13 августа 2017 г.

Беспорядки в Шарлотсвилле начались в субботу рано утром. Конфликт произошел между националистами и их противниками после решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедератиывных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Губернатор штата Вирджиния Терри Маколифф объявил чрезвычайное положение в Шарлотсвилле. Городской совет дал шефу полиции полномочия объявлять комендантский час.