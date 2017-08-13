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В результате стрельбы в шведском городе Мальме пострадали три человека. Как сообщили в полиции, инцидент произошел в помещении, арендуемом для мероприятий. Кто именно арендовал его, и какая встреча там проводилась пока не известно. Пострадавшие доставлены в больницу.

В результате стрельбы в шведском Мальме пострадали три человека, двое из которых получили тяжелые ранения. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на местную полицию.

"Три человека доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел в помещении, арендуемом для проведения мероприятий. Кто именно арендовал его и какая встреча там проходила пока не известно.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 5:52 (6:52 по московскому времени). По данным СМИ, что в помещении находились около 70 человек.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на местное радио, стрельба произошла в клубе. По предварительным данным, на вечеринку пришел неприглашенный гость, которого попросили удалиться. Он ушел, а затем вернулся вместе с вооруженным человеком, который открыл стрельбу.

Район происшествия оцеплен. Полиция разыскивает стрелка.