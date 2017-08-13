Дипломаты в Турции решают вопрос о перевозке впавшей в кому россиянки

Теги: В мире турция россияне туристы консульство

Россиянка Кристина Максимюк впала в кому после инфаркта в Турции. В настоящее время генеральное консульство России в Анталье решает вопрос о ее перевозке на родину.

Генеральное консульство России в Анталье решает вопрос о перевозке россиянки Кристины Максимюк, которая впала в кому в Турции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя российской дипмиссии.

"Проблема в том, что Максимюк должна вылететь в Россию уже в понедельник, билет на руках у сестры, которая вместе с ней приехала на отдых с ребенком в Турцию. Мы находимся с сестрой в постоянном контакте, а также ведем переговоры со страховой компанией и авиаперевозчиками", - сказал он.

Дипломат отметил, что в генконсульстве рассчитывают в понедельник получить подтверждение от компании "Аэрофлот" или другого российского перевозчика.

34-летняя Кристина Максимюк прилетела на отдых вместе с сестрой 7 августа. В тот же день у нее случился инфаркт, после которого она впала в кому. В настоящее время женщина находится в больнице в провинции Аланья, где ей проводится искусственная вентиляция легких.