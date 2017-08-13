Россияне заработали первое золото на чемпионате мира по легкой атлетике

Теги: Спорт россия лондон легкая атлетика

Российские спортсмены завоевали уже четыре медали на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Первое золото заработала прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Первую золотую медаль в копилку российских легкоатлетов на Чемпионате мира в Лондоне принесла Мария Ласицкене. Как отметил "ТВ Центр", прыгунья в высоту, официально выступающая под нейтральным флагом, единственная преодолела планку на высоте 2 метра 3 сантиметра. Причём сделала это с первой же попытки, обойдя претенденток из Польши и Украины. Для Марии, которая до этого сезона выступала под девичьей фамилией Кучина, золото Лондона стало 16-й победой подряд и второй победой на Чемпионате мира.

Как и ещё 18 российских легкоатлетов, из-за санкций Международной федерации она выступает в Лондоне без права использовать национальную символику. Медаль Ласицкене на этом первенстве стала для наших спортсменов уже четвёртой по счёту. На этой неделе серебро взяли спринтер Сергей Шубенков, прыгунья Дарья Клишина и метатель молота Валерий Пронкин.