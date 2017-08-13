Власти США назвали события в Шарлоттсвилле актом внутреннего терроризма

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В ходе массовых беспорядков в американском штате Виргиния в толпу демонстрантов влетел автомобиль, а в районе столкновений рухнул полицейский вертолёт. Три человека погибли, более 30 пострадали. Объявлен режим чрезвычайного положения. Сенаторы США уже назвали события в Шарлоттсвилле актом внутреннего терроризма.

Ожесточенные столкновения вспыхнули рано утром. Националисты столкнулись с противниками возле университета Вирджинии, рассказал "ТВ Центр". Стычки протестующих фиксировались по всему городу. Некоторые были одеты в бронежилеты и каски, в руках – самодельные щиты и дубинки.

Численность националистов, по неподтвержденным данным, – более шести тысяч человек. Чтобы навести порядок, в городе ввели режим чрезвычайного положения. Городской совет штата наделил полномочиями шерифа объявлять комендантский час. Власти приняли решение привлечь дополнительные силы.

"Преднамеренное насилие, которое пережило сегодня наше сообщество, было совершенно неприемлемым. У нас не было другого выбора, кроме как привлечь дополнительные силы полиции и Национальной гвардии Вирджинии, чтобы помочь разогнать толпу и обеспечить безопасное перемещение людей по улицам", - заявил начальник полиции Шарлоттсвилля Эл Томас.

Военнослужащие и полиция вытеснили манифестантов из Сада эмансипации на улицы города. Столкновения парализовали движение. На одной из улиц молодой человек на автомобиле на большой скорости въехал в толпу людей, а через несколько мгновений уехал с места происшествия задним ходом. За рулем автомобиля находился двадцатилетний житель штата Огайо, его задержали спустя несколько часов. Пострадали 19 человек, одна женщина погибла.

Все началось накануне. Ультраправые активисты, включая членов организации Ку-клукс-клан и неонацистов, провели факельное шествие возле памятника главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Ли. В прошлом году власти приняли решение переименовать парк, названный в честь полководца, в Парк Эмансипации, а памятник выставить на торги. Такое решение оскорбило тысячи местных жителей, чьи предки сражались под знаменами генерала во время Гражданской войны и поддерживали южные рабовладельческие штаты. Первые потасовки завязались еще ночью и продолжились утром.

Президент США Дональд Трамп сначала поддерживал местные власти в социальных сетях. А затем не прерывая свой рабочий отпуск, который он проводит в гольф-клубе в Нью-Джерси, выступил с осуждением столкновений и насилия в городе Шарлоттсвилль и призвал восстановить там порядок.

"Мы внимательно следим за ужасными событиями, разворачивающимися в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Мы решительным образом осуждаем вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия со стороны многих. Сейчас самое важное – восстановить правопорядок и защитить жизни невинных людей", - заявил Трамп.

В результате беспорядков пострадали 34 человека. Неподалеку от города разбился вертолет полиции, использовавшийся для наблюдения за беспорядками. Федеральные власти США начали собственное расследование событий. Ряд американских сенаторов-республиканцев назвали ситуацию актом внутреннего терроризма. И обвинили во всем сторонников, цитата: "превосходства белой расы". В соседнем штате Кентукки приняли решение ускорить перенос памятников конфедератам, чтобы избежать повторения виргинского сценария.

Никита Васильев, "ТВ Центр"