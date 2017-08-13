Жителям Барселоны надоели туристы

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"Барселона без туристов", - под такими лозунгами вышли на пляжный митинг сотни жителей каталонской столицы. По словам горожан, они устали от приезжих, от постоянного шума и толп на улицах.

Однако наибольшее недовольство жителей каталонской столицы вызывает рост цен на недвижимость, отмечает "ТВ Центр". Арендовать квартиру местным жителям становится уже не по карману. За последние пять лет её стоимость на самых популярных курортах выросла почти вдвое.

С каждым годом Испанию посещает всё больше туристов. 2016-й стал рекордным – 75 миллионов человек, из которых 17 миллионов побывали в Барселоне, при том, что местных жителей в городе всего около полутора миллионов. Однако серьёзно ограничить туристический поток власти не решаются: сектор приносит экономике 11 процентов ВВП.