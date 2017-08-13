В Сирии и Ираке находятся несколько сотен российских детей

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Москва пытается вернуть на родину российских детей из Ирака и Сирии. В зону боевых действий их увезли родители, примкнувшие к запрещённой в нашей стране группировке "Исламское государство". Уполномоченному по правам ребёнка в России Анне Кузнецовой уже поступило несколько десятков обращений от предполагаемых родственников этих детей. Но из-за проблем с документами отправить домой маленьких сирот пока не получается.

Мархаба Башировна узнала своего внука по взгляду, рассматривая фото, рассказал "ТВ Центр". Она не сомневается, это определенно сын ее дочери. Ребенка зовут Абдул-Малик. Дочь сбежала с мужем в иракский Мосул — там и родила мальчика.

"Сначала сказали, что в Турцию собрались. Потом они оказались в Сирии. Из Сирии попали в иракский город Мосул. У них родился там сын. В начале года она сообщила, что мужа нет уже", - рассказала жительница Астрахани Мархаба.

Абдул-Малик — один из 48 российских малышей, находящихся сейчас в приюте иракской столицы – Багдада. Их родители примкнули к террористическим группировкам и погибли в боях за Мосул. Сколько тебе лет, как зовут твоих друзей — большинство на эти вопросы ответить не может. О мирной жизни и счастливом детстве они почти ничего не знают. Зато хорошо помнят войну, смерть и голод. После освобождения Мосула они остались сиротами, но по счастливому стечению обстоятельств не погибли на улице. Попали в один из приютов в Багдаде. В первую очередь, этим мальчикам и девочкам нужна была медицинская помощь.

"Когда дети попали в приют, их состояние было удручающим. Большинство страдало психическими и кожными заболеваниями. Это результат долго пребывания в лагерях. У некоторых обнаружены переломы рук и ног. Сказалось отсутствие родительского внимания. Ведь они, фактически, были брошены своими родителями. Детей очень много. И мы ожидаем, что их будет еще больше", - рассказал директор департамента по охране детства в Министерстве труда и социальных вопросов Ирака Абир Махди Аль-Чалаби.

Репортаж о российских детях в багдадском приюте сделал телеканал RT. Журналисты специально не скрывали лица, чтобы родственники могли узнать малышей и вернуть их домой. Для этого им предстоит подтвердить родство и оформить документы, ведь элементарных свидетельств о рождении у малышей нет.

Сейчас ведется оперативный поиск родных этих мальчиков и девочек, оставшихся без родителей. К акции по возвращению детей в Россию подключились главы кавказских республик. В Дагестане создана специальная комиссия по розыску и возвращению детей из Сирии и Ирака.

"Мы находимся на связи и с ФСБ, и с представительством МИД в республике Дагестан. То есть, такую работу проводим. В Сирии и Ираке есть наши земляки, которые там проживают, и на эту нашу общину мы тоже выходим, чтобы они тоже подключились к этой работе", - отметил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Всего же, по данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, в Сирию и Ирак из России могли быть незаконно вывезены до 400 малышей. В лучшем случае их ждет судьба этих ребят, которые вскоре вернутся домой. В худшем — лагеря подготовки, где террористы учат детей обращаться с оружием и взрывчаткой.

Егор Киселёв, Михаил Шекоян, "ТВ Центр"