В Приморье продолжает действовать режим ЧС

Теги: паводок Происшествие приморье стихия

В Приморье больше 4,5 тысячи человек обратились к местным властям за помощью после паводка. Специальные комиссии подсчитывают ущерб и выплачивают компенсации пострадавшим.

Сейчас в крае остаются подтопленными 65 жилых домов и больше сотни участков, отмечает "ТВ Центр". Но в целом, по данным МЧС, ситуация стабилизируется. Уровень воды спал, и все реки вернулись в свои русла. Однако в регионе продолжает действовать режим ЧС. В пунктах временного размещения находятся 80 человек, в том числе 30 детей. Сотрудники МЧС и ремонтные бригады восстанавливают дороги. Около 30 участков на региональных трассах все еще остаются непригодными для движения.