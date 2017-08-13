В Новгородской области ведут раскопки участники международной экспедиции

Теги: В мире раскопки россия великий новгород

Масштабные раскопки проходят в Новгородской области. Там стартовала международная военно-историческая экспедиция "Северо-западный фронт".

Участие в экспедиции принимают более 400 активистов из России, Белоруссии, Германии, США и других стран, рассказал "ТВ Центр". На протяжении двух недель они будут искать останки красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Раскопки проходят на территории Демянского района, где в 1942 году советские войска взяли в котёл многочисленную группировку противника. Как рассказали организаторы экспедиции, для начинающих поисковиков проведут лекции и мастер-классы по военной археологии.