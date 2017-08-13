Дети проведут телемост с МКС в лагере "Орленок" на Кубани

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Шаг в будущее – форум под таким названием стартовал в детском центре "Орленок" в Краснодарском крае. Проводит сбор Российское движение школьников.

Участие принимают больше 500 детей со всей страны, отметил "ТВ Центр". В ближайшие три недели их ждет насыщенная программа. Будет проведен телемост с международной космической станцией, также ребята попробуют свои силы в военно-спортивной игре "Морской бой", снимут короткометражный фильм и окунутся в интерактивную игру "Музей добровольца". Причем каждый участник смены может сам выбрать интересующее его направление.

"Мы видим, что ребята с удовольствием принимают новые идей. И самое главное, что они сами предлагают те направления, в которых Российское движение школьников будет дальше развиваться. Очень много новых проектов, очень много новых инициатив, очень много идей, которые ребята продвигают", - сказал директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Игорь Михеев.