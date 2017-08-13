В Индии убили нападавшего на людей слона

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В Индии застрелен слон, который регулярно нападал на людей. С марта жертвами серийного убийцы стали 15 человек. После безуспешных попыток поймать и усмирить животное, было решено его ликвидировать.

Он не оставил людям другого выбора. Не шел на контакт и не хотел мировой, отметил "ТВ Центр". В течение недели зоологи лесного хозяйства штата Джаркханд, что на востоке Индии, пытались поймать с помощью транквилизатора и успокоить разбушевавшегося дикого зверя, но все попытки терпели фиаско.

Буйного слона, убившего 15 людей, было решено застрелить. Это доверили охотнику и снайперу Наваб Сафат Али Кхану. В спецоперации по устранению пятитонного слона-мизантиропа принимали участие 100 человек. Опасность была в непредсказуемости самца. Один удар хоботом, и пострадавшего уже не спасти.

Слон-дебошир отделился от своей стаи, и еще в марте набедокурил в штате Бихар – раздавил четырех человек. Еще 11 были убиты животным в соседнем Джаркханде.

"Скорее всего это была самооборона слона. Когда он, отбившись от стада, искал себе тихий, укромный уголок. Покусились на его территорию. От безысходности, так как у них хорошо развит инстинкт самовыживания, слон предпринял тактику – лучшая защита – это нападение. Это не потому, что слон виноват, потому что начал убивать. А потому что люди виноваты, что спровоцировали животное на такие вот действия", - пояснил смотритель слонов в Московском зоопарке Ренат Джумагалиев.

Они выходят на авторассы, в населенные пункты, и никого не боятся. Причина агрессивного поведения слонов проста – вторжение человека в среду обитания диких животных. Урбанизация не оставляет слонам выбора. В итоге, в поисках пропитания они остаются с человеком один на один.

По оценкам Министерства окружающей среды, каждый день по меньшей мере один человек в Индии погибает в столкновении с редкими животными, преимущественно слонами.