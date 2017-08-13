Шойгу заявил о значительном расширении подконтрольной Дамаску территории САР

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что территория Сирии, подконтрольная правительству, выросла за два месяца в два с половиной раза. Кроме того, по его словам, появление зон деэскалации на сирийской территории позволило высвободить значительные силы для борьбы с террористами.

Территория, подконтрольная правительству Сирии, увеличилась в два с половиной раза за последние два месяца. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

"За два последних месяца территории, подконтрольные Дамаску, увеличились в 2,5 раза", - передает его слова "Интерфакс".

Министр напомнил, что на момент появления в Сирии российской авиации в стране велись фактически две войны - против террористов, а также правительства против оппозиции. По словам Шойгу, около года Россия призывала США отделить террористов от оппозиции. В итоге, таким разделением стали зоны деэскалации в Сирии.

"Сегодня появление зон деэскалации и есть то самое разделение. Когда мы сказали - вот это зона деэскалации, там находится умеренная и не очень умеренная оппозиция, но оппозиция. Там нет бандитов. А если там бандиты есть, то та оппозиция, которая находится внутри этой зоны деэскалации, должна с ними бороться", - сказал министр.

По его словам, по периметру трех зон деэскалации находится российская военная полиция. Вскоре она будет размещена вокруг четвертой.

"Такое разделение позволило нам выделить очень серьезные силы для того, чтобы воевать действительно с террористами. И отсюда, естественно, пошли успехи. Успехи действительно серьезные", - подчеркнул Шойгу.