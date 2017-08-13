Россия помогла сирийским военным освободить город Эс-Сухне от террористов

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Сирийские войска при поддержке ВКС России освободили от боевиков город Эс-Сухне. По данным российского Минобороны, населенный пункт является ключевым на пути к блокированному террористами Дейр-эз-Зору.

Сирийские войска при поддержке ВКС России полностью освободили город Эс-Сухне. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны.

"Освобождение от террористов ИГИЛ Эс-Сухне открывает возможности сирийским правительственным войскам для наступления и деблокирования города Дэйр-Эз-Зор", - отметили в ведомстве.

Освободить стратегически важный населенный пункт удалось 13 августа. Операция проходила в несколько этапов.

"К 10 августа подразделения Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в ходе решительных действий овладели прилегающими стратегически важными высотами и заблокировали город", - рассказали в Минобороны.

За минувшие сутки сирийские войска при поддержке ВКС к трем часам ночи выбили террористов "Исламского государства" (запрещенная в России группировка) из северных и западных кварталов города. К семи утра воскресенья были освобождены центральная и южная части города и над населенным пунктом был установлен полный контроль.