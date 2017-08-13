Папа Римский назвал обращения к гадалкам и гороскопам походом на дно

Теги: Общество религия папа римский

Папа Римский Франциск заявил, что обращение к гороскопам и гадалкам - это путь на дно. Понтифик призвал верующих "оставаться в лодке Церкви" и отказаться от заманчивых, но ненадежных "шлюпок идеологий, моды и слоганов".

Папа Римский Франциск призвал верующих отказаться от обращений к гадалкам и гороскопам. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на проповедь понтифика.

"Когда люди, чтобы иметь больше уверенности, обращаются к гороскопам и гадалкам, они начинают идти на дно", - заявил он верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Франциск призвал верующих "оставаться на лодке Церкви", отказавшись от искушения сесть в "чарующие, но ненадежные шлюпки идеологий, моды и слоганов". Понтифик отметил, что вера в бога не гарантирует легкий и спокойный путь, и не спасает от всех "жизненных бурь".

"Вера - это не выход из проблем жизни, но она поддерживает в пути и придает ему смысл", - сказал Франциск.