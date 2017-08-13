Из квартиры на севере Москвы украли более 25 миллионов рублей

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Неизвестный украл более 25 миллионов рублей из квартиры на севере Москвы. По данным МВД, подозреваемый проник в квартиру "путем свободного доступа". Возбуждено уголовное дело о краже.

На севере Москвы неизвестный украл из квартиры более 25 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичное ГУ МВД.

Кража была совершена накануне. С заявлением в полицию обратился мужчина 1978 года рождения. Кража была совершена из квартиры в доме 15 на Ходынском бульваре.

"Установлено, что неизвестный путем свободного доступа проник в квартиру по указанному адресу, где совершил кражу находившихся в сейфе 14 миллионов 400 тысяч рублей и 190 тысяч долларов США, после чего скрылся", - сообщил источник.

Материальный ущерб составил около 25 миллионов 835 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело о краже.