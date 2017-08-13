Почти десять тысяч человек приняли участие в полумарафоне в Москве

Теги: Спорт марафон москва

Массовый забег в Москве. Почти 10 тысяч человек вышли на старт полумарафона "Лужники" - это профессиональные спортсмены и просто любители. Организаторы предлагают дистанции на выбор: от трёх до двадцати одного километра.

Вот то, ради чего они бегают. Когда с каждым вдохом после финиша чувствуешь себя лучшей версией себя. Ради этого пришли утром задолго до старта, разминались, а до этого готовились не один месяц. Впереди у них круг по набережным столицы – 21 километр. Полумарафон – это больше, чем гонка со временем, отмечает "ТВ Центр". Бег как стиль жизни. Как источник энергии.

Дорогу – бегущему. Набережные перекрыты. Целых полдня здесь никаких машин, только беговые кроссовки. Ожидается, что московский полумарафон станет самым массовым за всю историю в России.

Девиз этого полумарафона – беги и смотри. Девяти тысячам участников открылись самые красивые виды Москвы. Лужники, на противоположном берегу реки – парк Горького, под Крымским мостом – к Храму Христа Спасителя, мимо Кремля до высотки на Котельнической набережной. К забегу впервые присоединились инвалиды-колясочники и хэндбайкеры – участники на велосипедах с ручным управлением.

Большинство на полумарафон пришли не ради наград. Ради самого процесса. Медаль за участие получает каждый. А вот призовых мест в каждой категории только три.

"По этой трассе, не смотрел на Кремль, а "пас" своего главного финиш с ним", - рассказал победитель среди мужчин, мастер спорта из Саратова Олег Григорьев.

"Ради хорошего настроения, здоровья, но рекорды тоже не в последних рядах", - отметила победительница женского полумарафона Юлия Конякина.

Бежать можно было и меньшие дистанции – десять, пять и три километра. Каждый выбирал по своим возможностям, и с оглядкой на погоду. Это воскресенье в столице очень жаркое – дополнительное испытание на пути к лучшей версии себя.

Кристина Одиноченко, Данил Гималов, Сергей Голиков, "ТВ Центр"