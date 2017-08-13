В Китае построили крупнейшую в мире скульптуру из песка

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Настоящий город из песка появился посреди пустыни в китайской провинции Шэньси. Центральной композицией рукотворного парка стало сооружение под названием "Царство Лоулань".

Главная композиция названа в память о древнем государстве на месте поглощённого пустыней оазиса, рассказал "ТВ Центр". Авторы утверждают, что их творение – крупнейшая в мире скульптура из песка: её высота 25 метров, диаметр – 130 метров. Вокруг неё располагается около 70 сооружений поменьше. Каждое из них – настоящее произведение искусства. Восхищение посетителей и специалистов вызывает не только красота работ, но и мастерство создателей: при возведении скульптур никакие скрепляющие растворы не использовались.