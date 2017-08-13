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На территории гаражного кооператива "Истра" в Люберцах произошел взрыв, в результате которого погиб человек. По данным информированного источника, три гаража были разрушены. В пресс-службе подмосковного ГУ МЧС подтвердили факт случившегося.

В результате взрыва в гаражном кооперативе в Люберцах погиб человек. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его данным, хлопок произошел на территории гаражного кооператива "Истра" в Люберцах. В результате случившегося были разрушены три гаража. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.

"По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что произошел хлопок неизвестного происхождения с последующим обрушением кровли и кирпичных стен трех гаражей", - рассказали в ведомстве.