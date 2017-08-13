15:29, 13 августа 2017

Собянин пообещал организовать восемь новых автобусных маршрутов в ТиНАО

Теги:  Общество  собянин  автобус  мэр  москва

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал организовать восемь новых автобусных маршрутов в Троицком и Новомосковском административных округах. По его словам, в ТиНАО будут расширены дороги, установлены новые фонари и автобусные остановки.

В Троицком и Новомосковском административных округах в 2017 году появятся восемь новых автобусных маршрутов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

 

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